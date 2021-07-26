في اليوم الثالث للأولمبياد.. كم ميدالية حصدها العرب في أولمبياد طوكيو؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

حققت البعثة المصرية الأولمبية أولى ميدالياتها في دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"، بعدما حصد الثنائي هداية ملاك وسيف عيسى برونزيتي التايكوندو.

وانطلقت دورة الألعاب الأولمبية في الثالث والعشرين من الشهر الجاري، ومن المقرر أن تنتهي في الثامن من شهر أغسطس المقبل.

واحتلت مصر المركز الـ40 على مستوى العالم بعد حصد ميداليتين برونزيتين.

وجاءت ميداليتي مصر عن طريق هداية ملاك التي فازت على منافستها الأمريكية بيج ماكفرسون، بينما أطاح سيف عيسي بمنافسه النرويجي ريتشارد أوردمان ليحصد كل منهما البرونزية.

كم ميدالية حققها العرب حتى الآن في طوكيو؟

وبخلاف برونزيتي هداية وسيف، حققت منتخبات تونس، الكويت والأردن ميداليات خلال دورة الألعاب الأولمبية وجاءت على النحو الآتي:

تونس

-محمد خليل جندوبي.. فضية تايكوندو

-أحمد الحفناوي.. ذهبية سباحة

الكويت

-عبد الله الرشيدي.. برونزية السكيت

الأردن

صالح الشرباتي.. فضية تايكوندو