"موسيماني يحسم مصيره".. مصدر لمصراوي: 3 عروض لـ"خليفة" وليد سليمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن

أكد مصدر بالنادي الأهلي أن وليد مصطفى، لاعب فريق الشباب بالفريق، لديه 3 عروض من فرق بالدوري لاستعارته، مشيراً إلى أن بيتسو موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء، سيحسم مصيره.

وقال مصدر بالأهلي في تصريحات خاصة لمصراوي: "الجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني سيحسم خلال الأسبوع القادم مصير وليد مصطفي لاعب فريق الشباب بالنادي والذي يتدرب منذ فترة مع الفريق الأول بعدما تلقي عدة عروض لاستعارته في الموسم الجديد".

وأضاف: "وليد مصطفى يمتلك ثلاثة عروض من طلائع الجيش والجونة ونادي الاتحاد السكندري ولجنة التخطيط لقطاع الكرة برئاسة محسن لا تمانع إعارته من أجل اكتساب المزيد من الخبرات".

وتابع المصدر: "لكن يتوقف القرار في النهاية علي بيتسو موسيماني الذي يؤمن كثيرا بقدرات وإمكانيات اللاعب ويراه مستقبل النادي في القريب".

واختتم: "وليد مصطفى يرتبط بعقد مع النادي لمدة 4 سنوات ويتدرب مع الفريق الأول وسبق وان اعتبره وليد سليمان خليفته داخل الأهلي واللاعب يريد الانتقال لأي ناد تختاره لجنة التخطيط لكن بعد الحصول على موافقة بيتسو موسيماني".