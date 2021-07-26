بالفيديو.. وزير الشباب والرياضة يهنئ هداية وسيف ببرونزية أولمبياد طوكيو

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

هنأ أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التواجد في طوكيو، الثنائي المصري هداية ملاك وسيف عيسي لاعبي التايكوندو بعد حصولهما على برونزية أولمبياد طوكيو.

وفازت هداية على منافستها الأمريكية بيج ماكفرسون، بينما أطاح سيف عيسي بمنافسه النرويجي ريتشارد أوردمان ليحصد كل منهما الميدالية البرونزية.

ونشر الحساب الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، مقطع فيديو لأشرف صبحي الذي حرص على تهئنة سيف عيسى قائلا: "مبروك يا سيف".

كما حرص الوزير على التقاط صورة تذكارية مع بطلي مصر.