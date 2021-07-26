كاف يعلن عقوباته ضد الترجي بسبب أحداث مباراة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

أصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عقوباته ضد الترجي التونسي، بعد أحداث الشغب التي صاحبت مباراة بطل تونس أمام الأهلي في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

وتأجل انطلاق المباراة لمدة ساعة كاملة بسبب اقتحام الجماهير للمدرجات، وإطلاق الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع، لتفريق الجماهير.

وأعلن كاف عقوباته بحرمان الترجي التونسي من حضور جماهير لمباراتين على أرضه، بالإضافة لغياب الجماهير مباراتين آخرتين مع إيقاف التنفيذ، في حالة تكرار أحداث شغب مشابهة خلال عامين.

كما غرم كاف، فريق الترجي بـ60 ألف دولار.

وخسر الترجي أمام الأهلي برباعية نظيفة مجموع المباراتين، قبل أن يتوج المارد الأحمر بلقبه العاشر لدوري الأبطال.