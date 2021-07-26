مصر بتفرح.. لحظات فوز هداية ملاك وسيف عيسي بـ"البرونزية" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

حصدت مصر أول ميدالية في أولمبياد طوكيو بعد تتويج هداية ملاك بالميدالية البرونزية في منافسات التايكوندو للسيدات اليوم الاثنين.

وفازت هداية ملاك على الأمريكية بايجي ميكفيرسون 17 /6 في وزن تحت 67 كجم.

يذكر أن هداية ملاك توجت بالميدالية البرونزية في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، لكن في وزن 57 كجم.

وتوج المصري سيف عيسى بالميدالية البرونزية في منافسات التايكوندو للرجال ضمن فعاليات أولمبياد طوكيو اليوم الاثنين.

وفاز سيف على النرويجي أندري ريتشارد اورديمان بنتيجة 12 /4 في وزن أقل من 80 كجم.

وجاء فوز سيف ببرونزية الرجال بعد دقائق من تتويج مواطنته هداية ملاك ببرونزية سيدات التايكوندو بفوزها على الأمريكية بايجي ميكفيرسون 17 /6 في وزن تحت 67 كجم.