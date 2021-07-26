صلاح يوجه رسالة لهداية وسيف بعد برونزيتي طوكيو

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

هنأ محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني ونجم ليفربول الإنجليزي، للثنائي المصري هداية ملاك وسيف عيسي لاعبي التايكوندو بعد حصولهما على برونزية أولمبياد طوكيو.

وفازت هداية على منافستها الأمريكية بيج ماكفرسون، بينما أطاح سيف عيسي بمنافسه النرويجي ريتشارد أوردمان ليحصد كل منهما الميدالية البرونزية.

وعبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، علق صلاح: "مبرووووك هداية ملاك و سيف عيسي، و لكل نجوم بلدنا اللي التوفيق مكانش معاهم وخرجوا من الأولمبياد".

وأضاف: "احنا معاكم وبندعمكم في اللي جاي وواثقين فيكم، دي مش النهاية دي خطوة في طريق النجاح".

وأتم: "كلنا عارفين أن هدفكم تشريف بلدنا واحنا مقدرين تعبكم ونتمنالكم كل التوفيق في اللي جاي".