ثاني ميدالية مصرية.. سيف عيسى يتوج ببرونزية التايكوندو بطوكيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي:

حقق المصري سيف عيسى ثاني الميداليات المصرية في دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"، بعد فوزه ببرونزية منافسات لعبة التايكوندو للرجال.

وفاز سيف عيسى على النرويجي ريتشارد أوردمان في مباراة تحديد الميدالية البرونزية.

وفي الجولة الأولى حصل سيف على نقطتين دون رد، بينما في الثانية وصل البطل المصري إلى نتيجة 6-0، والثالثة وصلت النتيجة إلى 9-0.

ويعتبر سيف عيسى هو صاحب ثاني الميداليات في أولمبياد طوكيو 2020، بعد حصول هداية ملاك على برونزية منافسات التايكوندو للسيدات.