بث مباشر | مشاهدة مباراة النصر واكاديمية بانديف ضمن تحضيرات الموسم الجديد

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمشاهدة مباراة النصر السعودي واكاديمية بانديف المقدوني، الودية في استعدادات الفريقين للموسم الجديد 2021/2022، ضمن مباريات اليوم الاثنين 26-7-2021.

تقام مباراة النصر واكاديمية بانديف في مدينة صوفيا ببلغاريا، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 14:30 بتوقيت جرينتش، 16:30 بتوقيت مصر، 17:30 بتوقيت السعودية.

وتعد مواجهة النصر لوصيف كأس مقدونيا الموسم الماضي “اكاديمية بانديف”، هي الأول للفريق السعودي ضمن معسكره الحالي في بلغاريا الذي بدأ يوم 9 يوليو الجاري.

ومن المتوقع أن يشهد اللقاء الودي أول ظهور للمحترفين الأجانب الذين تعاقد معهم النصر خلال الميركاتو الصيفي 2021، وفي مقدمتهم، المهاجم الكاميروني فينسنت أبوبكر، وصانع الألعاب البرازيلي أندرسون تاليسكا، والأوزبكي جلال الدين ماشاربيوف، العائد من الإعارة، وأخيرًا المدافع الأرجنتيني القادم من صفوف فياريال “فونيس موري”.

وسيلعب النصر ثاني مواجهاته التجريبية يوم 29 من الشهر الجاري، أمام نادي أبويل نيقوسيا القبرصي، وستسعى إدارة الكرة إلى توفير مباراتين آخريين في بلغاريا، الأولى يوم 1 أغسطس المقبل، والثانية قبل ختام المعسكر، والعودة إلى الرياض في اليوم الذي يليه.

ومن المقرر عودة فريق النصر إلى العاصمة السعودية، يوم 2 أغسطس المقبل، لاستكمال التحضيرات الفنية الأخيرة، حيث سيخوض مباراتين وديتين، يومي 7 و8 أغسطس، وذلك في مقر النادي، على ملعب الأمير عبد الرحمن بن سعود.

وسيعود نادي النصر إلى المواجهات الرسمية يوم الجمعة 13 أغسطس، بمواجهة نادي ضمك على ملعب مرسول بارك، ضمن الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين 2021/2022.