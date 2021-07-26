ملخص مباراة البحرين والبرتغال بنهائيات كرة اليد في اولمبياد طوكيو 2020.. سقوط عربي جديد

يقدم لكم موقع الخليج 365 ملخص مباراة البحرين والبرتغال، ضمن أهم مباريات اليوم الاثنين 26-7-2021، بنهائيات كرة اليد في اولمبياد طوكيو 2020، والتي أقيمت على الصالة المغطاه لملعب يويوغي ناسيونال.

سقط منتخب البحرين بشكل مفاجئ أمام نظيره البرتغالي بنتيجة (25-26)، ليتجرع الخسارة الثانية على التوالي، بعد خسارته أمام السويد في الجولة الأولى يوم السبت الماضي.

وتعرض المنتخب البحريني لخسارة غير مستحقة أمام السويد، بعد الأداء الجيد الذي قدمه لاعبو الأحمر، حيث فازوا في الشوط الأول بنتيجة (18-16)، ولكن في الشوط الثاني نجح الأصفر في قلب الطاولة وتحقيق الفوز بنتيجة (32-31).

وتكرر هذا السيناريو في مباراة البرتغال اليوم، حيث تفوق منتخب البحرين في الشوط الأول بفارق هدف واحد، بنتيجة (15-14)، وفي الشوط الثاني حقق الملاحون الريمونتادا وفازوا بنتيجة (26-25).

وفقدت البحرين بذلك، فرصة ذهبية لتعويض خسارتها أمام السويد، قبل صدامها القوي أمام بطل العالم “منتخب الدنمارك”، الذي تفوق على المنتخب المصري اليوم بنتيجة (32) مقابل (27).

وتساوى منتخب البرتغال في النقاط برصيد (نقطتين)، مع منتخب مصر، ومنتخب السويد الذي سيواجه اليابان في ختام مباريات اليوم، وبفارق نقطتين عن المتصدر “منتخب الدنمارك”، فيما ظل منتخب البحرين دون نقاط مع المنتخب الياباني.

ونقل بث مباشر مباراة البحرين والبرتغال في نهائيات كرة اليد في اولمبياد طوكيو 2020، عبر قناة بي إن سبورتتس 4k، بالإضافة إلى قناة بين سبورت كونيكت.

وانطلقت مباراة البحرين والبرتغال ضمن المجموعة الثانية بدورة الالعاب الأولمبية في تمام الساعة 10:30 بتوقيت جرينيتش، 12:30 ظهرًا بتوقيت مصر، 13:30 بتوقيت السعودية.

البحرين 25-26 البرتغال

ملعب يويو غي ناسيونال (طوكيو- اليابان)

اولمبياد طوكيو 2020 (المجموعة B – الجولة الثانية)

انتهت

*انتهاء الشوط الأول بتقدم البحرين 15-14.

*انتهاء الشوط الثاني والمباراة بفوز البرتغال بنتيجة 26-25.