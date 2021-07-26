رسميًا | الصفقة التبادلية تمت.. بريان جيل إلى توتنهام ولاميلا إلى إشبيلية

تعاقد توتنهام هوتسبير مع الجناج بريان جيل من صفوف إشبيلية، مع انضمام إيريك لاميلا لصفوف الفريق الإسباني في صفقة تبادلية.

وبحسب “سكاي سبورتس”، سيدفع توتنهام 25 مليون يورو إضافية لإشبيلية من أجل ضم جيل.

ووقع اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا على عقد يمتد لخمس سنوات مع توتنهام، بينما سينضم لاميلا لصفوف إشبيلية لمدة 3 أعوام.

ويملك جيل في مسيرته 3 مباريات دولية رفقة المنتخب الإسباني، ولكنه لم يتواجد في قائمة لاروخا التي شاركت في اليورو هذا الصيف.

وقضى جيل الموسم الماضي معارًا لصفوف إيبار، حيث سجل 4 أهداف وصنع 3 آخرين، ولكن ذلك لم يجنب فريقه من الهبوط من الليجا.

ويتواجد جيل رفقة منتخب إسبانيا المشارك في أولمبياد طوكيو حاليًا، وشارك في فوز الماتداور على أستراليا بهدف دون رد أمس الأحد.

يذكر أن جيل شارك في 21 مباراة مع إشبيلية في جميع المسابقات، وسجل هدفًا وحيدًا أتى في منافسات الدوري الأوروبي.

وأنهى لاميلا بالتالي مسيرة من 8 أعوام قضاها رفقة توتنهام، منذ انتقاله من روما في عام 2013 مقابل 30 مليون إسترليني، وشارك الأرجنتيني مع السبيرز في 257 مباراة في جميع المسابقات سجل خلالها 37 هدفًا.