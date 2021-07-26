رسالة محمد صلاح لبعثة مصر في أولمبياد طوكيو بعد الفوز بأول ميداليتين

حرص مهاجم نادي ليفربول الدولي المصري محمد صلاح، على تهنئة ثنائي التايكوندو هداية ملاك وسيف عيسي، بعد الفوز بأول ميداليتين برونزيتين لمصر في أولمبياد طوكيو 2020.

وتوجت لاعبة منتخب مصر للتايكوندو هداية ملاك، بالميدالية البرونزية، بعد الفوز على الأمريكية بايجي ميكفيرسون، بنتيجة 17-6، في مباراة تحديد المركز الثالث، وأصبحت ثاني مصرية وعربية تحقق ميداليتان في دورتين مختلفتين بعد لاعبة رفع الأثقال عبير عبدالرحمن.

‏ وفاز لاعب منتخب التايكوندو سيف عيسى، بالميدالية البرونزية الثانية لمصر، بعد تفوقه على النرويجى أندرى أوردمان، بنتيجة 12-4، في مباراة تحديد المركز الثالث ضمن منافسات وزن 80 كجم.

وكتب صلاح عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”: مبرووووك هداية ملاك و سيف عيسي، و لكل نجوم بلدنا اللي التوفيق مكانش معاهم وخرجوا من الأولمبياد أحنا معاكم وبندعمكم في اللي جاي وواثقين فيكم”.

وتابع حديثه: “هذه ليست النهاية، خطوة في طريق النجاح، كلنا عارفين إن هدفكم تشريف بلدنا واحنا مقدرين تعبكم ونتمنالكم كل التوفيق في اللي جاي”.

وحققت هداية ملاك فوزًا كبيرًا في مباراة الترضية لوزن 67 كجم أمام ماليا باسيكا لاعبة دولة تونجا بنتيجة 19-0، وألغى الحكم المباراة وأعلن فوزها نظرًا لعدم التكافؤ، وذلك بعد أن خسرت في دور الثمانية أمام لاعبة انجلترا بنتيجة 13-12.

وخسر سيف عيسى أمام الروسي ماكسيم خرامتكوف بنتيجة 13-1، في نصف نهائي التايكوندو، لينافس بعدها على الميدالية البرونزية بدلًا من الفضية أو الذهبية.