نتائج المصريين اليوم بأولمبياد طوكيو 2020 | ميداليتين في التايكوندو وأبو القاسم يودع

حققت البعثة المصرية في أولمبياد طوكيو 2020، نتائج سلبية وإيجابية في اليوم الرابع خلال المنافسة في أكثر من لعبة سواء كانت فردية أو جماعية، أبرزها خسارة ثنائي سلاح الشيش علاء أبوالقاسم ومحمد ماهر حمزه، بينما فازت هداية ملاك وسيف عيسى بأول ميداليتين لمصر.

ويستعرض موقع “الخليج 365” منافسات البعثة المصرية في أولمبياد طوكيو 2020، يوميًا وذلك في التقرير التالي..

النتائج السلبية جاءت بداية من خسارة علاء أبو القاسم من لاعب اليابان، 15-13 في دور الثمانية لسلاح الشيش فردي رجال، وتوقفت المباراة لعلاج أبو القاسم بعد الشكوى من الآم الظهر وتلقي العلاج، وفي نفس الدور خسر محمد ماهر حمزة من لاعب التشيك بنتيجة 15-9.

وخسر منتخب مصر لكرة اليد أمام نظيره الدنماركي بنتيجة 32-27، في ثاني مواجهات المجموعة بالدور الأول، بعد أن حقق فوزًا غاليًا في المباراة الأولى أمام منتخب البرتغال بنتيجة 37-31، ويستعد لخوض المباراة الثالثة أمام منتخب اليابان صباح يوم الأربعاء المُقبل.

توجت لاعبة منتخب مصر للتايكوندو هداية ملاك، بالميدالية البرونزية، بعد الفوز على الأمريكية بايجي ميكفيرسون، بنتيجة 17-6، في مباراة تحديد المركز الثالث، وأصبحت ثاني مصرية وعربية تحقق ميداليتان في دورتين مختلفتين بعد لاعبة رفع الأثقال عبير عبدالرحمن.

وحققت هداية ملاك فوزًا كبيرًا في مباراة الترضية لوزن 67 كجم أمام ماليا باسيكا لاعبة دولة تونجا بنتيجة 19-0، وألغى الحكم المباراة وأعلن فوزها نظرًا لعدم التكافؤ، وذلك بعد أن خسرت في دور الثمانية أمام لاعبة انجلترا بنتيجة 13-12.

‏ وفاز لاعب منتخب التايكوندو سيف عيسى، بالميدالية البرونزية الثانية لمصر، بعد تفوقه على النرويجى أندرى أوردمان، بنتيجة 12-4، في مباراة تحديد المركز الثالث ضمن منافسات وزن 80 كجم.

وخسر سيف عيسى أمام الروسي ماكسيم خرامتكوف بنتيجة 13-1، في نصف نهائي التايكوندو، لينافس بعدها على الميدالية البرونزية بدلا من الفضية أو الذهبية.

وتأهل عمر عصر لاعب منتخب مصر للتنس الطاولة لمنافسات الدور الثالث لفردي الرجال بعد الفوز على لاعب أوكرانيا لي كو بنتيجة 4-3 في الدور الثاني ليواجه لاعب السويد ماتيس فالك غدا في الدور الثالث.