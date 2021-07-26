ساسولو يضغط لضم فتي برشلونة الذهبي في الميركاتو الصيفي 2021

يكثف نادي ساسولو محاولاته في الوقت الحالي من أجل خطف مهاجم نادي برشلونة راي ماناج، المتألق خلال فترة التحضيرات الحالية، وذلك قبل انتهاء الميركاتو الصيفي 2021.

وأظهر المهاجم صاحب الـ24 عامًا قدرات تهديفية رائعة أثناء مشاركته رفقة برشلونة في مباراتي، خيمناستيك طركونة وجيرونا التحضيرية، إذ نجح في تسجيل 4 أهداف.

وعلى الرغم من مستوى ماناج المميز في المباريات الودية وفترة الإعداد الحالية، إلا أن مدرب برشلونة رونالد كومان لا ينوي الاعتماد عليه الموسم المقبل، خاصة مع وصول ممفيس ديباي وسيرجيو أجويرو.

المهاجم الألباني انضم إلى نادي برشلونة في الانتقالات الصيفية الماضية، مقابل 700 ألف يورو، لكنه لم يحصل على فرصة للمشاركة مع الفريق الأول.

ويحتوي عقد صاحب الـ24 عامًا مع برشلونة على شرط جزائي يبلغ 50 مليون يورو، لكن مع رغبة برشلونة في ضخ الأموال، قد يضطر لبيعه مقابل ما يقرب من 10 مليون يورو.