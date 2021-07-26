الاهلي في ورطة أمام أسوان بسبب مباراة دجلة

بات الجهاز الفني لفريق الاهلي بقيادة بيتسو موسيماني، في أزمة قبل خوض المباراة المُقبلة أمام أسوان، والمُقرر لها مساء الخميس المُقبل، على ستاد بتروسبورت في اللقاء المؤجل من الجولة 17 بالدوري المصري الممتاز.

وأصبح 4 لاعبين مهدديين بالغياب عن المباراة التي تليها أمام وادي دجلة بالدوري المصري وهم محمد شريف وأيمن أشرف وعمرو السولية وأحمد نبيل كوكا، بسبب حصولهم على البطاقة الصفراء الثانية ويخشون الحصول على البطاقة الثالثة.

وقد يصبح الاهلي في ورطة أمام وادي دجلة، في حال غياب رباعي الفريق، خاصة وأنه يعاني من أزمة في مركز الظهير الأيمن أمام أسوان، بعد تأكد غياب محمد هاني لحصوله على الإنذار الثالث في مواجهة الأمس أمام الإنتاج الحربي.

من جهته رفض النادي الاهلي خوض أي مباراة في الدوري بعد مواجهة أسوان المقبلة، بدون اللاعبين المتواجدين مع منتخب مصر في أولمبياد طوكيو 2020.

وقال مدير الكرة بالاهلي سيد عبد الحفيظ في تصريحات تلفزيونية: “اتفقنا مع اتحاد الكرة أن الأهلي يلعب أخر مباراة في الدوري أمام أسوان بدون اللاعبين المتواجدين في الأولمبياد، ولن نلعب لقاء وادي دجلة، هذا ليس للأهلي فقط ولكن لكل الأندية بما فيها أندية الزمالك وبيراميدز”.

وتابع حديثه: “اتفاق اتحاد الكرة مع الأهلي أن نلعب ثلاث مباريات أثناء تواجد المنتخب الأولمبي في الأولمبياد، الاتفاق مع الأندية كلها في حال تكملة مشوار المنتخب الأولمبي والتأهل لن نلعب الدوري”.