مع فاران.. مانشستر يونايتد يراقب مدافع جديد من الدوري الاسبانى

يراقب نادي مانشستر يونايتد المنافس في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، مدافع جديد من الدوري الإسباني، وذلك من أجل تدعيم صفوف الفريق، في ظل اقتراب نجم ريال مدريد، رافاييل فاران إلى ملعب أولد ترافورد.

وكثف مانشستر يونايتد مفاوضاته في الأسابيع الماضية من أجل حسم صفقة رافاييل فاران، من ريال مدريد لمحاولة بناء فريق قوي قادر على المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي تحت قيادة المدرب أولي جونار سولشاير.

وجعل مدرب مانشستر يونايتد أولي جونار سولشاير التعاقدات الدفاعية واحدة من أهم أولوياته هذا الصيف، حيث يرى أن وصول مدافع إشبيلية جول كوندي ، إلى ” أولد ترافورد”، سيعزز من فرص الشياطين الحمر في التحدي على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المقبل.

وتشير التقارير إلى أن فاران لا يزال الهدف الأساسي لمانشستر يونايتد، حيث لم يتبق سوى عام واحد على نهاية عقده مع ريال مدريد، ولكن مدافع الميرنجي يبدو وأنه ليس كافيًا بالنسبة لإدارة الشياطين الحمر التي تريد التعاقد أيضًا مع مدافع إشبيلية، جول كوندي، المتألق في آخر موسمين مع النادي الأندلسي وذلك بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

هناك اهتمام من قبل أكثر من نادٍ لضم كوندي خاصة داخل إنجلترا وتحديدًا تشيلسي وتوتنهام، وبالتالي، فالصفقة ليست سهلة على مانشستر يونايتد.

ويُصر سولشاير على ضم كوندي وذلك لأن المدافع الفرنسي الدولي يجيد اللعب في مركزين المدافع والظهير الأيمن مما يسمح له أن يكون بديًلا لـ آرون وان بيساكا في كثير من الأوقات، كما ظهر مع منتخب فرنسا في كأس أمم أوروبا الأخيرة، يورو 2020.

ويرتبط كوندي بعقد مع إشبيلية حتى عام 2024 مما يعني أن النادي الإسباني غير ملزم بالبيع ، لكنهم يستعدون لتلقي عروض ضخمة للاعب الشاب قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية.