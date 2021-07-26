مع اقتراب انتهاء عطلته الصيفية.. ماهي آخر تطورات تجديد عقد ميسي ؟

يضع نادي برشلونة تركيزه بالكامل في الوقت الحالي، على تجديد عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بشكل رسمي، وهو الإعلان الذي طال انتظاره من قبل الجماهير، للاطمئنان على مستقبل أهم لاعب في تاريخ النادي.

وأصبح ليونيل ميسي لاعبًا حرًا في الوقت الحالي بعد نهاية عقده مع نادي برشلونة بنهاية شهر يونيو الماضي، لكنه يتمسك بالاستمرار مع النادي الكتالوني الذي ينتظر تقليل سقف رواتبه للإعلان عن تجديد عقد ميسي.

ووافق ميسي على تخفيض راتبه بنسبة تصل إلى 50% للبقاء مع برشلونة في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية مع الاتفاق على عقد يمتد إلى 5 مواسم قادمة.

ويعمل برشلونة في الوقت الراهن على تخفيض فاتورة أجور اللاعبين ليتمكن من تجديد عقد ليونيل ميسي رسمياً وتسجيل صفقاته الجديدة، ورغم أن النادي نجح في التخلص من بعض اللاعبين، لكنه ما زال هناك بحاجة لبيع المزيد من اللاعبين خصوصاً الذين يحصلون على رواتب مرتفعة، مثل ميراليم بيانيتش، صامويل أومتيتي، نيتو، أنتوان جريزمان ومارتن بريثويت.

وبحسب صحيفة سبورت الكتالونية، فإن جوان لابورتا سيجتمع مع لاعبي برشلونة قبل نهاية شهر يوليو الجاري، للاتفاق على تخفيض رواتبهم بنسبة تساعد النادي في الخروج من أزمته، بعدما تخطت الرواتب المسموح بها من رابطة الدوري الإسباني.

وأكدت الصحيفة على أن نادي برشلونة يرغب في إعلان تجديد عقد ليونيل ميسي يوم 2 من شهر أغسطس المقبل، فور عودته إلى التدريبات الجماعية، ليكون لاعبًا رسميًا في صفوف النادي الكتالوني.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن هناك اندفاع من كلا الطرفين لتجديد العقد، لكن النادي يدرك أن التسرع لن يصب في مصلحته.