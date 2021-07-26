الامارات | الأردن يحتفل بالميدالية الأولمبية الثانية في تاريخه.. "البطل صالح الشرباتي"

شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يحتفل بالميدالية الأولمبية الثانية في تاريخه.. "البطل صالح الشرباتي" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق لاعب التايكواندو الأردني صالح الشرباتي المصنف سادسًا عالميًا الميدالية الفضية لوزن -80 كلغ في أولمبياد طوكيو الاثنين، بعد خسارته في النهائي أمام المصنف أول الروسي ماكسيم خرامتشوف المشارك تحت علم محايد 20-9.

وكان الشرباتي بطل آسيا 2021 ضمن للأردن ميداليتها الاولى في العاصمة اليابانية والثانية في تاريخ الأولمبياد بوصوله الى النهائي، بعد أن حصد باكورتها أحمد أبو غوش في التايكواندو أيضًا عندما توج بذهبية وزن -68 كلغ في ريو 2016.

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