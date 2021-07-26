الامارات | سيد عبدالحفيظ يُقدم أدلة تورط اتحاد الكرة المصري لمنح الزمالك الدوري

شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبدالحفيظ يُقدم أدلة تورط اتحاد الكرة المصري لمنح الزمالك الدوري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدير الكرة في النادي الأهلي المصري، سيد عبد الحفيظ أن هناك محاباة واضحة يراها ناديه تجاه غريمه التقليدي الزمالك لمنحه بطولة الدوري الممتاز المصري.

وقال عبدالحفيظ في تصريحاته تلفزيونية إن موافقة اتحاد الكرة على نقل مباراة الزمالك ضد غزل المحلة إلى مدينة الإسكندرية والمقررة في الثالث من أغسطس يخل بمبدأ تكافؤ الفرص لأن المباراة محدد سابقاً اقامتها في القاهرة والموافقة على نقل تلك المواجهة سيضمن توفير الراحة للزمالك لأنه سيواجه الاتحاد في الإسكندرية بعدها بثلاثة أيام في المدينة نفسها.

وأضاف: "يُفترض أن يلعب الزمالك نفس مبارياته وفق ترتيب اقامتها كما سيفعل الأهلي أيضا، متسائلاً هل يمكن أن يوافق اتحاد الكرة لنادي الجونة على اللعب معنا في القاهرة إذا ما قرر النادي ذلك أما سيتمسك بأن نلاعبهم في البحر الأحمر، لا أعرف موقف اتحاد الكرة من طلب مثل هذا".

واستغرب مدير الكرة في النادي الأهلي موقف اتحاد الكرة من تأجيل مباراة الزمالك ضد أسوان في نصف نهائي كأس مصر والمحدد لها التاسع من أغسطس أيضا.

وقدم أدلة على ما يصبو إليه، قائلاً: "الأهلي سبق أن لعب 10 مباريات خلال شهر واحد وتداخل مع تلك المباريات لقاء في كأس مصر والتزمنا ولم نعترض مثلما اعترض الزمالك لكننا لن نوافق على تأجيل تلك المباراة حتى لا يحصل الزمالك على المزيد من الراحة قبل المواجهات الأخيرة في بطولة الدوري".

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