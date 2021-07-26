أولمبياد طوكيو.. المصري سيف عيسي يحصد برونزية عربية جديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 26 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

حصد المصري سيف عيسي برونزية جديدة لبلاده وللعرب في منافسات التايكوندو وزن 80 كجم في أولمبياد طوكيو 2021.



ومنح سيف عيسي مصر الميدالية الثانية في أولمبياد طوكيو 2021، بعد دقائق من حصد مواطنته هداية ملاك برونزية وزن 67 كجم في اللعبة ذاتها.

وتعد تلك الميدالية هي الرابعة للعرب في منافسات دورة الألعاب الأولمبية الحالية، والتي بدأت بفضية التونسي محمد خليل الجندوبي في التايكوندو وزن 58 كجم (السبت).

أعقب ذلك تتويج السباح التونسي أحمد الحفناوي بالذهبية الوحيدة حتى الآن في منافسات 400 متر حرة (الأحد)، تلاه الكويتي عبدالله الرشيدي ببرونزية في رماية الأطباق الاسكيت (الإثنين).

بينما كانت ميدالية هداية ملاك هي الرابعة للعرب في أولمبياد طوكيو 2021، قبل أن يعزز سيف عيسى الحصيلةا لمصرية بعد دقائق ببرونزية جديدة.

وأحرز سيف عيسى برونزية وزن 80 كيلوجراما في التايكوندو بعد فوزه على النرويجي ريتشارد أورديمان بنتيجة 12-4، ليحرز ميداليته الأولى على الإطلاق في الألعاب الأولمبية.

وتعد تلك الميدالية هي الرابعة لمصر في منافسات التايكوندو في تاريخها الأولمبي، وجميعها كانت برونزية، إذ نال تامر بيومي برونزية في أثينا 2004، ثم هداية ملاك في ريو 2016 وطوكيو 2021، ثم سيف عيسى.

وأنهى عيسى الجولة الأولى متقدما 2-صفر، ثم أضاف 4 نقاط أخرى في غضون 18 ثانية من الجولة الثانية.

وتقدم عيسى 9-صفر في بداية الجولة الأخيرة، قبل أن يقلص اللاعب النرويجي النتيجة إلى 9-2.

وحسم اللاعب المصري المباراة بضربة إلى الجسد ليتقدم 11-2 مع تبقي 27 ثانية على النهاية، لتبدأ احتفالات البعثة المصرية في المدرجات بالحصول على البرونزية الثانية في غضون 15 دقيقة.