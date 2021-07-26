الامارات | تعرف إلى نتائج البعثة الإماراتية في أولمبياد طوكيو

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى نتائج البعثة الإماراتية في أولمبياد طوكيو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خسر فيكتور سكرتوف لاعب المنتخب الإماراتي للجودو مباراته الافتتاحية بدور ال 32 لوزن تحت 73 كغ ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الثانية والثلاثين التي تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة (23 يوليو – 8 أغسطس) بمشاركة 11839رياضي يتنافسون في 33 رياضة بواقع 339 مسابقة في 48 منشآة رياضية.

وشهد اللقاء الافتتاحي الذي خاضه فيكتور سكرتوف أمام منافسه السويدي تومي ماكياس سجالاً بين طرفي المباراة، حيث تقدم فيكتور في البداية قبل أن يتعادل السويدي ماكياس قبل ثوانٍ من نهاية وقت المباراة الأصلي ليحسم اللقاء بعد ذلك لصالحه ويتأهل لدور ال 16.

كما احتل سيف بن فطيس رامي منتخبنا الوطني المركز ال24 بجدول الترتيب النهائي لرماية السكيت برصيد 117 نقطة من 5 جولات قُسمت على يومين حيث توج الأمريكي فنست هانكوك بالذهبية الثالثة في مسيرته بعد ذهبيتي بكين 2008 ولندن 2012، فيما يتوج الدنماركي جسيبر هانسن بفضية المسابقة، وحصد الكويتي عبد الله الرشيدي الميدالية البرونزية.

وشهدت مسابقة رماية السكيت مشاركة 5 رماة عرب وهم سيف بن فطيس، والكويتي عبد الله الرشيدي ومواطنه منصور الرشيدي الذي احتل المركز ال 16، والرامي المصري عزمي مهليبة صاحب المركز ال19، والسعودي سعيد المطيري بالمركز ال22، فيما جاء المصري مصطفى حمدي بالمركز ال 29.

من جهته، أوضح سيف بن فطيس أن مشاركته ووصوله إلى أولمبياد طوكيو وإعداده للحدث لم يكن بالأمر اليسير في ظل إغلاق أغلب الأندية والمنشآت الرياضية بسبب ظروف فيروس كورونا كوفيد - 19 والتي أثرت على الجميع، مشيراً إلى أنه قام بدور المدرب والإداري والرامي طوال المرحلة الماضية، حيث شهدت الفترة التي سبقت دورة الألعاب الأولمبية تحديات كبيرة في الإعداد وإقامة المعسكرات والتجمعات الداخلية والخارجية، متوجهاً بالشكر إلى اللجنة الأولمبية الوطنية والهيئة العامة للرياضة واتحاد الرماية على دعمهم وجهودهم طوال الفترة الماضية.

السماحي: بداية جديدة للمطروشي

أكد سلطان السماحي رئيس اتحاد الإمارات للسباحة أن مشاركة السباح يوسف المطروشي في الأولمبياد هي بداية جديدة للاعب الباحث عن التميز في رياضة السباحة، مشيراً إلى أن الدعم الذي وجده الاتحاد من الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية كان دافعاً لتأهيل اللاعب واقترابه من رقم التأهل الأولمبي في بطولة مصر الدولية.

وتابع السماحي اليوم نحتفل بمشاركة سباح المنتخب الوطني يوسف المطروشي ونعلم أنها ليست النهاية بالنسبة للسباح الذي يبحث عن التطور دائماً والاقتراب من الأرقام القياسية، حيث يملك يوسف المطروشي ما يقارب من 35 رقم قياسي مسجل باسمه وهو ما يعني أنه الأفضل في تاريخ السباحة الإماراتية حتى الآن بالأرقام التي حققها وهو لم يتجاوز 19 عاماً.

وتوجه رئيس اتحاد السباحة بالشكر إلى اللجنة الأولمبية الوطنية على ما تقوم به من دعم الرياضيين بشكل عام في الإمارات من أجل الوصول إلى منصات التتويج ورفع علم الدولة في المحافل الدولية، الرياضة الإماراتية ستكون على موعد قريب مع طفرة كبيرة، خاصة بعد قرار صاحب السمو رئيس الدولة الذي سمح للمقيمين ومواليد الدولة من المشاركة في الرياضة الإماراتية، وهو ما زاد من اتساع قاعدة المشاركين في الألعاب وسيساهم مستقبلاً من قوة المنافسة، وسيكون لذلك الأثر في القريب العاجل وأضاف " نهنئ كافة الرياضيين المشاركين في أولمبياد طوكيو، هذه البطولة الاستثنائية التي ستسمح لمجموعة جديدة من الرياضيين الإماراتيين بالتواجد في هذا المحفل العالمي الدولي "

المطروشي يخوض سباق 100 متر حرة اليوم

يخوض اليوم يوسف المطروشي سبّاح منتخبنا الوطني سباق 100 متر حرة ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو حيث تقام بمركز طوكيو للألعاب المائية التي تستضيف مسابقات السباحة والسباحة الإيقاعية والغطس ويقع المركز الذي تكلف بناؤه 516 مليون دولار ويتسع ل 15 ألف متفرج بمنطقة خليج طوكيو.

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