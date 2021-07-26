ما هي مؤجلات الأهلي للتساوي مع الزمالك في القمة؟.. خريطة حسم الدوري.. وفرصة واحدة للمارد الأبيض للتتويج بالبطولة

الشارقة - اميمة ياسر - بعد فوز الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي القاتل على الإنتاج الحربي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، خلال المباراة التي أقيمت أمس الأحد، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة والعشرين للمسابقة، حيث حول أصحاب الرداء الأحمر التأخر بهدفين مقابل هدف إلى فوز بثلاثية في اللحظات الأخيرة، اشتعلت المنافسة على قمة مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الكروي 2020-2021.

الأهلي رفع رصيده للنقطة 55 بفارق 6 نقاط عن غريمه التقليدي الزمالك المتصدر برصيد 61 نقطة، ويستعد الفريق الأحمر لخوض باقي مبارياته المؤجلة، حيث يلتقي مع أسوان الخميس المقبل، ضمن مؤجلات الجولة السابعة عشر، وحال الفوز على أبناء زهرة الجنوب يصل المارد الأحمر للنقطة رقم 58.

هدف والتر بواليا القاتل بشباك الإنتاج الحربي

وتتواصل مؤجلات الأهلي، يوم الاثنين الموافق الثاني من أغسطس المقبل، عندما يلتقي مع وادي دجلة، ضمن مؤجلات الجولة الثانية والعشرين، وحال فوز المارد الأحمر يصل للنقطة 61، ويتساوى مع الزمالك، وإذا استمرت انتصارات الفريقين تكون الأفضلية للفريق الأحمر من خلال المواجهات المباشرة، حيث فاز الأهلي على الزمالك بهدفين مقابل هدف في الدور الأول، بينما انتهت مباراة الدور الثاني بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

الزمالك يمتلك فرصة للتويج بالدوري، حال فوزه بمبارياته المتبقية، مع تعثر الأهلي في أي لقاء سواء بالتعادل أو الهزيمة.

مباريات الزمالك المتبقية بالدوري المصري



1- غزل المحلة

2- الاتحاد السكندري

3- الإسماعيلي

4- وادي دجلة

5- سيراميكا كليوباترا

6- الإنتاج الحربي

7- البنك الأهلي

مباريات الأهلي المتبقية بالدوري المصري

1- أسوان

2- وادي دجلة

3- سيراميكا كليوباترا

4- الإسماعيلي

5- إنبي

6- طلائع الجيش

7- المصري البورسعيدي

8- الجونة

9- أسوان

جدول ترتيب الدوري المصري



1- الزمالك 61 نقطة

2- الأهلي 55 نقطة

3- المصري البورسعيدي 43 نقطة

4- الاتحاد السكندري 41 نقطة

5- سموحة 40 نقطة

6- بيراميدز 40 نقطة

7- إنبي 38 نقطة

8- طلائع الجيش 37 نقطة

9- مصر المقاصة 37 نقطة

10- الجونة 36 نقطة

11- الإسماعيلي 35 نقطة

12- سيراميكا كليوباترا 33 نقطة

13- غزل المحلة 32 نقطة

14- المقاولون العرب 29 نقطة

15- البنك الأهلي 26 نقطة

16- أسوان 25 نقطة

17- وادي دجلة 23 نقطة

18- الإنتاج الحربي 19 نقطة