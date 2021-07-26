هداية ملاك تكتسح لاعبة تونجا.. وتتأهل للمنافسة على "البرونزية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

اكتسحت المصرية هداية ملاك، نظيرتها ماليا ميل لاعبة تونجا بنتيجة 19-0 في دور الترضية بمنافسات التايكوندو بدورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020".

وخسرت هداية -المصنفة رقم 11 عالميًا- أمام البريطانية لورين ويليامز بنتيجة 12-13 في إطار مباريات ربع النهائي لوزن 67 كجم بالبطولة.

ومنح فوز البريطانية لورين في مباراة نصف النهائي على الإيفوارية روث جباجبي، الفرصة لهداية للمنافسة على الميدالية البرونزية.

وبعد فوز هداية على لاعبة تونجا، ستخوض معركة أخرى أمام الأمريكية بيج ماكفرسون على الميدالية البرونزية (تقام المباراة في تمام الساعة 2:00 ظهر اليوم الاثنين).