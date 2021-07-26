"بقيمة 45 مليون يورو".. تقارير: فاران يقترب من مانشستر يونايتد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

قالت تقارير أوروبية، اليوم الاثنين، إن رافاييل فاران لاعب ريال مدريد الإسباني، بات قريبا من الانتقال إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "لو باريزيان"، فإن النادي الإنجليزي أكد للمصدر الفرنسي أن "المحادثات تتقدم بشكل سريع".

وأضافت الصحيفة أن الأمور المتعلقة بإتمام الصفقة قد تتم بنهاية الاسبوع الجاري، على أن ينتقل اللاعب الفرنسي إلى ملعب أولد ترافورد لمدة 4-5 مواسم بقيمة مالية وصلت إلى 45 مليون يورو.

وانتقل فاران إلى ريال مدريد مع بداية موسم 2011/2012 قادما من لانس الفرنسي.

وتُوج البالغ من العمر 28 عاما بالعديد من البطولات مع ناديه الفرنسي، أبرزها بطولة دوري أبطال أوروبا "4 مرات" والدوري الإسباني "3 مرات"، كأس العالم للأندية "4 مرات" والسوبر الأوروبي "3 مرات".