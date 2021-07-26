"ان شاء الله هنصعد".. رسالة من حجازي قبل مواجهة أستراليا بالأولمبياد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد أحمد حجازي لاعب المنتخب الأولمبي، أن اللاعبين سيقاتلون من أجل التأهل للدور المقبل في أولمبياد طوكيو.

ويحتل المنتخب الأولمبي المركز الأخير في جدول ترتيب المجموعة الثالثة في أولمبياد طوكيو بنقطة وحيدة.

وكتب أحمد حجازي عبر صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "هنقاتل ونلعب لأخر ثانيه وان شاء الله هنصعد".

ويخوض المنتخب الأولمبي مباراة مصيرية أمام منتخب أستراليا الأولمبي، يوم الأربعاء المقبل.

ويحتاج المنتخب الأولمبي للفوز على نظيره الأسترالي، بالإضافة إلى خسارة منتخب الأرجنتين أمام منتخب إسبانيا، ليتأهل منتخب مصر برفقة المنتخب الإسباني.