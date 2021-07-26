ميدو يوجه رسائل نارية ويدعم أبطال مصر في الأولمبياد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

وجه أحمد حسام ميدو لاعب نادي الزمالك السابق، رسائل نارية حول مشاركة البعثة المصرية في أولمبياد طوكيو، مؤكداً على دعمه لأبطال مصر.

وكتب ميدو عبر صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أشعر بالألم تجاه كل أبطالنا اللي بيحاربوا كل الظروف علشان يشرفوا بلدهم في الاولمبياد".

وأضاف: "بينافسوا امام أبطال معظمهم بيتصرف عليهم اضعاف ما يصرف على ابطالنا وفي الاخر شوية عيال تعبانه يتريقوا عليهم من ورا الكيبورد على مواقع التواصل الاجتماعي!! كل الدعم لابطالنا مهما كانت النتائج".

وواصل: "عمري ما حاولت ادور على أعذار لاي رياضي لكن فعلا المره دي أبطالنا هم ضحية عدم وجود خطط حقيقية لصناعة ابطال اولمبيين مبنية على أسس علمية حسب طبيعة كل لعبة!! صدقوني اخر من يلام هم هؤلاء الابطال..انا بثق في عقلية كل ابطال الالعاب الاخرى كما يسميها البعض".

واختتم ميدو: "لازم يكون في قانون بإجبار اي صحيفة او منصة اعلامية رياضية بتخصيص ٣٠٪ على الاقل من مساحتها لتغطية اخبار الالعاب الاخرى!! حاجات كتير لازم تتغير لكن لازم يبقى في ناس فعلا عايزه تغير!! ليه كل واحد خايف على كرسيه ماتشتغل وتجيب ناس تغير والتاريخ هيشهدلك انك حاولت".