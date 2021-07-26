قبل تجديد عقده.. رونالدينيو يحذر ميسي

حذر أسطورة الكرة البرازيلية ونادي برشلونة رونالدينيو، زميله السابق وقائد البلوجرانا ليونيل ميسي، من الرحيل عن العملاق الكتالوني.

وانتهى عقد ميسي مع برشلونة في 30 يونيو الماضي، وحتى الآن لم يصل الأرجنتيني الدولي لاتفاق يقتضي لتوقيعه على العقد الجديد.

وظهرت تقارير خلال الأيام الماضية، بأن قائد برشلونة توصل لاتفاق مبدئي مع الإدارة من أجل تجديد العقد، لكن لم يتم أي شيء بشكل رسمي حتى الآن، ويعود سبب ذلك إلى المشاكل المالية التي يتوجب على النادي حلها خلال الفترة القادمة.

ويرى رونالدينيو أن المكان المنطقي لميسي هو داخل نادي برشلونة فقط وليس في أي ناد آخر ، كما أوضح أن القميص رقم 10 لن يرتديه أي لاعب آخر بعد أن يقرر النجم الأرجنتيني إعلان اعتزاله في النادي الكتالوني.

وقال أسطورة البرازيل عن ميسي في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو ” الكتالونية؟ :” لا أحد يستطيع أن يرى ميسي في قميص ناد آخر، يجب أن يبقى، إنه تاريخ برشلونة“.

وأضاف:” عندما يعتزل ميسي، وهو ما أتمنى أن يحدث بعد وقت طويل، يمكنه ترك القميص رقم 10 هناك، ولن يلمسه أحد مرة أخرى”.

وبخصوص تتويج ميسي بلقب كوبا أميركا مع الأرجنتين على حساب منتخب بلاده البرازيل، قال رونالدينيو :” كنت سعيداً جداً لليو ميسي، لكنني شعرت بحزن شديد لخسارة البرازيل في النهائي”.