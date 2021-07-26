بعيدًا عن العض.. سواريز يتدرب على حيلة جديدة تعطيه الأفضلية داخل منطقة الجزاء

يقضي النجم الأورجوياني لويس سواريز الساعات الأخيرة من عطلته الصيفية، على أحد اليخوت الفاخرة، وذلك قبل عودته إلى تدريبات فريقه أتلتيكو مدريد بطل الدوري الإسباني.

ونشر مهاجم أتلتيكو مدريد صورة عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر” وهو يقفز من على اليخت إلى البحر، معلقًا عليها، ” الآن أنا استمتع بعطلتي”.

وأعادت صفحة قناة “ماتش” الرياضية الروسية، الصورة ذاتها ولكن هذه المرة تصحبها تعليق “ساخر”: ” العصاض سواريز يتدرب على الغوص في منطقة الجزاء قبل بدء الموسم الجديد لليجا الإسبانية”.

ويبذل لويس سواريز دائما قصارى جهده في كل مباراة، ولكنه يواجه انتقادات مفادها بأنه يبالغ في “التمثيل” أحيانًا في محاولة منه التحايل على الحكم للظفر بخطأ ما لصالحه سواء كانت ركلة ركنية أو كرة ثابتة أو ضربة جزاء، حتى أنه يطالب بضربة جزاء ولو بعد لمسة يد على حارس مرمى الخصم!.

وتعرض سواريز لسخرية واسعة في مواقع التواصل الإجتماعي، بعدما طالب بضربة جزاء خيالية، خلال المباراة التي جمعت فريقه أتلتيكو مدريد ضد فياريال، ضمن الدوري الإسباني، عندما أبعد الإسباني سيرجيو أسينخو حارس مرمى “الغواصات الصفراء” الكرة بيده إلى خارج أرضية الملعب.

يذكر أن لويس سواريز (34 عامًا) انضم إلى صفوف فريق أتلتيكو مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من برشلونة، وساهم في تتويج “الروخي بلانكوس” بلقب بطل الدوري الإسباني لأول مرة منذ عام 2014، وتحقيق اللقب الحادي عشر في تاريخه.