صفقات مانشستر يونايتد | مفاجأة جديدة تقرب فاران من الانتقال إلى اولد ترافورد

يكثف نادي مانشستر يونايتد مفاوضاته مع نادى ريال مدريد من أجل إتمام صفقة المدافع الفرنسي رافاييل فاران، لضمه لصفوفه في الميركاتو الصيفي 2021.

ويعد مدافع ريال مدريد رافاييل فاران هو الهدف الأول لمدرب مانشستر يونايتد جونار سولشاير في الميركاتو الصيفي 2021، إذ يرغب في تأمين خط دفاعه أمام قوة هجوم أندية الدوري الإنجليزي في الموسم المقبل.

ووفقاً لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فإن المفاوضات دخلت بين ناديي مانشستر يونايتد وريال مدريد مرحلتها الأخيرة في الأيام القليلة الماضية، بعد اقتراب العرض والطلب بينهما، إذ قدم الشياطين الحمر عرضًا بقيمة 45 مليون يورو، بينما قلل ريال مدريد مطالبه إلى 50 مليون يورو، بعدما كان يرغب في الحصول على 60 مليون يورو.

وتوصل فاران إلى اتفاق مع مسؤولي مانشستر يونايتد حول البنود الشخصية في عقده حال إتمام الصفقة، إذ وافق الطرفان على عقد لمدة 5 مواسم وراتب يصل إلى 12 مليون يورو سنويًا.

واجتمع كارلو أنشيلوتي مع رافاييل فاران بعد عودته من إجازته الصيفية، في تدريبات ريال مدريد التحضيرية، لكنه كان اجتماعًا صوريًا، بعدما أكد فاران للمدرب الإيطالي بأنه يرغب في الرحيل.

ومن المتوقع أن يحاول مانشستر يونايتد تقديم امتيازات أخرى في الساعات المقبلة، لحسم الصفقة لصالحه من أجل وصول فاران إلى التدريبات الجماعية التي تقام حاليًا على ملعب “أولد ترافورد” قبل انطلاق الموسم الجديد .