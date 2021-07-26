النصر ينتظر تقرير مارتينيز.. وإعارة 4 لاعبين للدرجة الأولى

وافقت إدارة نادي النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر، على إعارة 4 لاعبين إلى مصاف أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى، لمدة موسم واحد، خلال الميركاتو الصيفي 2021.

وخرج الثنائي المدافع محمد دغريري ولاعب الوسط نواف العصيمي إلى نادي الأخدود، الصاعد حديثًا إلى مصاف أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى، لمدة موسم واحد، حسبما ورد بصحيفة الرياضية السعودية.

وأبدت إدارة النصر موافقتها للاعب الوسط نواف المطيري للانضمام لفريق نجران ليلحق بالحارس عبد الرحمن الشمري المعار الأسبوع الماضي، كما اتفقت على انتقال الظهير الأيمن أسامة البواردي، إلى نادي الساحل على أن يوافق اللاعب على تمديد عقده الاحترافي مع النادي موسمًا آخر.

وفي سياق متصل، تنتظر إدارة نادي النصر تقرير الطبيب المعالج للاعب الفريق الأرجنتيني بيتي مارتينيز، قبل اتخاذ قرار نهائي، للتعاقد مع بديل له، لمعرفة ما إذا كان قادرًا على الالتحاق بالفريق قبل السوق الشتوية، أو بعدها.

وتدرس إدارة العالمي أكثر من سيناريو، أولها الالتزام أمام لجنة الاحتراف والاتحاد السعودي بدفع رواتب اللاعب وتنحيته عن القائمة الرسمية، والتعاقد مع لاعب بديل سيكون ظهيرًا أيسر، وفق الرؤية الفنية للمدرب البرازيلي مانو مينيزيس.

وبدأت الإدارة جديًا في رصد أكثر من ظهير أيسر للمفاضلة بينهم كسبًا للوقت، أثناء انتظارها تسلم التقرير نهاية الأسبوع المُقبل.