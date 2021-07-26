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الأردن يضمن فضية على الأقل في التايكواندو

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محمد الفلاح - الإثنين 26 يوليه 2021

ضمن الأردن تحقيق أولى ميدالياته في أولمبياد طوكيو الصيفي والثانية في تاريخ الألعاب، بعد تأهل لاعب التايكواندو صالح الشرباتي المصنف سادسًا عالميًا الى نهائي وزن -80 كلغ، اثر فوزه على الاوزبكستاني نيكيتا رافالوفيتش السابع 13-11 الاثنين.

 

ويلتقي الشرباتي حامل لقب بطولة آسيا 2021 وبرونزية آسياد 2018 في النهائي لاحقًا مع المصنف أول عالميًا الروسي ماكسيم خرامتشوف المشارك تحت علم محايد الذي أقصى المصري سيف عيسى 13-1.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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