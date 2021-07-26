شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الأردن يضمن فضية على الأقل في التايكواندو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ضمن الأردن تحقيق أولى ميدالياته في أولمبياد طوكيو الصيفي والثانية في تاريخ الألعاب، بعد تأهل لاعب التايكواندو صالح الشرباتي المصنف سادسًا عالميًا الى نهائي وزن -80 كلغ، اثر فوزه على الاوزبكستاني نيكيتا رافالوفيتش السابع 13-11 الاثنين.



ويلتقي الشرباتي حامل لقب بطولة آسيا 2021 وبرونزية آسياد 2018 في النهائي لاحقًا مع المصنف أول عالميًا الروسي ماكسيم خرامتشوف المشارك تحت علم محايد الذي أقصى المصري سيف عيسى 13-1.