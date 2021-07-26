بسبب الإصابة.. خسارة الثنائي المصري علاء أبو القاسم ومحمد حمزة في منافسات سلاح الشيش.. ويودعان أولمبياد طوكيو

الشارقة - اميمة ياسر -

غادر الثنائي المصري محمد حمزة وعلاء الدين أبوالقاسم، منافسات سلاح الشيش بدورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020".

وخسر أبوالقاسم أمام اللاعب الياباني تاكاهيرو شيكيني بنتيجة 15-13 في مباراة الدور ربع النهائي من المنافسة.

وكان أبو القاسم قد تأهل إلى الدور ربع النهائي بعد تغلبه على الألماني بنجامين كليبرينك بنتيجة 15-11، في إطار مواجهات دور الـ32 من منافسات سلاح الشيش، قبل أن يطيح بالروسي فلاديسلاف مايلنكوف بنتيجة 15-12 في مباراة دور الـ16.

وخلال المباراة، تعرض علاء أبوالقاسم لإصابة في الظهر التي توقفت لعدة دقائق من أجل علاجه، ثم قام وأكمل المباراة رغم الإصابة.

وسبق وحصل أبوالقاسم على ميدالية فضية في أولمبياد لندن 2020.

كما خسر المصري محمد حمزة أمام التشيكي ألكسندر تشوبينتيتش بنتيجة 15-9 بعد تقديم أداء مميز في دورة الألعاب الأولمبية.

ونجح حمزة في تحقيق انتصار تاريخي على الإيطالي الشهير أندريا كاسارا بنتيجة 15-13 ليتأهل إلى ربع النهائي، قبل أن يودع المنافسة أمام بطل جمهورية التشيك.

وأكمل حمزة المباراة مصابًا بعدما اشتكى من آلام في كتفه الأيسر.