طوكيو 2020.. خسارة هداية ملاك في التايكوندو.. وفرصة وحيدة للمنافسة على الميدالية البرونزية

الشارقة - اميمة ياسر -

خسرت اللاعبة المصرية هداية ملاك، المصنفة رقم 11 عالميًا، في منافسات لعبة التايكوندو، أمام البريطانية لورين ويليامز، بنتيجة 12-3، في إطار مباريات ربع النهائي لوزن 67 كجم بأولمبياد طوكيو.

وكانت هداية قد تأهلت إلى الدور ربع النهائي بعد تفوقها على الفرنسية ماجدة هنين المصنفة السادسة عالميًا، بنتيجة 11-10.

وفي حالة فوز البريطانية لورين في مباراة نصف النهائي، سيصبح أمام هداية فرصة أخرى للمنافسة على الميدالية البرونزية.

وستلتقي لورين مع الإيفوارية روث جباجبي في تمام التاسعة والنصف صباح اليوم الاثنين.