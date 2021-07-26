"تعرضا للإصابة".. حمزة وأبوالقاسم يودعان ربع نهائي منافسات الشيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

ودع الثنائي المصري محمد حمزة وعلاء الدين أبوالقاسم، منافسات سلاح الشيش بدورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020".

وخسر علاء أبوالقاسم أمام الياباني تاكاهيرو شيكيني بنتيجة 15-13 في مباراة الدور ربع النهائي من المنافسة.

وكان أبو القاسم قد فاز على الألماني بنجامين كليبرينك بنتيجة 15-11، في إطار مواجهات دور الـ32 من منافسات سلاح الشيش، ثم أطاح بالروسي فلاديسلاف مايلنكوف بنتيجة 15-12 في مباراة دور الـ16.

وتعرض أبوالقاسم لإصابة في الظهر خلال المباراة التي توقفت لعدة دقائق من أجل علاجه، ثم قام وأكمل المباراة رغم الإصابة.

وسبق وحصل أبوالقاسم على ميدالية فضية في أولمبياد لندن 2020.

وفي سياق متصل، خسر المصري محمد حمزة أمام التشيكي ألكسندر تشوبينتيتش بنتيجة 15-9 بعد تقديم أداء مميز في دورة الألعاب الأولمبية.

وكان حمزة قد نجح في تحقيق انتصار تاريخي على الإيطالي الشهير أندريا كاسارا بنتيجة 15-13 ليتأهل إلى ربع النهائي، قبل أن يودع المنافسة أمام بطل جمهورية التشيك.

جدير بالذكر أن حمزة أكمل المباراة مصابًا بعدما اشتكى من آلام في كتفه الأيسر.