فرصة "برونزية" لهداية ملاك بالتايكوندو (تعرف على موعد المواجهة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

منحت اللاعبة البريطانية لورين وليامز فرصة لهداية ملاك للمنافسة على الميدالية البرونزية بمنافسات التايكوندو بدورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020".

وخسرت هداية -المصنفة رقم 11 عالميًا- أمام البريطانية لورين ويليامز بنتيجة 12-13 في إطار مباريات ربع النهائي لوزن 67 كجم بالبطولة.

ومنح فوز البريطانية لورين في مباراة نصف النهائي على الإيفوارية روث جباجبي، الفرصة لهداية للمنافسة على الميدالية البرونزية.

وتحتاج هداية للفوز على ماليا ميل في ملحق التصفيات (تقام المباراة في تمام الساعة 12:30 ظهر اليوم الاثنين)، لتواجه الإيفوارية روث جباجبي على الميدالية البرونزية (تقام المباراة في تمام الساعة 1:30 ظهر اليوم الاثنين).