الكويتي عبد الله الرشيدي يفوز ببرونزية الرماية ويحرز ثالث ميداليات العرب (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أحرز الرامي الكويتي عبد الله الرشيدي، الميدالية البرونزية في مسابقة السكيت ضمن رياضة الرماية.

وجمع الرشيدي 46 نقطة ليضمن البرونزية ويمنح العرب ميدالية جديدة في طوكيو.

وأهدى الرشيدي بلاده الكويت، أول ميدالية في منافسات أولمبياد طوكيو 2020.

ورفع الرشيدي عدد ميداليات العرب في أولمبياد طوكية إلى 3 ميداليات بعد فوزه ببرونزية مسابقات رماية السكيت.

وكان أحمد الحفناوي السباح التونسي حصل على الميدالية الذهبية، بينما توج محمد الجندوبي لاعب التايكوندو التونسي بالميدالية الفضية.