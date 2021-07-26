موعد منافسة سيف عيسي في الأولمبياد من أجل "برونزية" التايكوندو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

تلقى سيف عيسى، خسارة كبيرة أمام بطل روسيا خرمتكوف في نصف نهائي منافسات التايكوندو وزن 80 كجم، بدورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020".

وخسر سيف عيسى نصف النهائي لصالح بطل روسيا بنتيجة 13-1.

وينافس حالياً سيف عيسى على ميدالية برونزية.

ومن المقرر أن يلعب سيف عيسى مباراة تحديد الفائز بالميدالية البرونزية في الساعة الـ2.15 ظهر اليوم الإثنين بتوقيت القاهرة.

وتفوق سيف عيسى في دور ربع النهائي على الإيطالي أليسو سيمون بنتيجة 6-5 في مواجهة دور ربع نهائي المنافسات.

وكان سيف عيسى قد حقق فوزًا كاسحًا على حساب الأسترالي جاك مارتون، بنتيجة 11-1 في إطار مباريات دور الـ16.