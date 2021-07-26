هداية ملاك تخسر في ربع النهائي وتنتظر فرصة للمنافسة على البرونزية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

خسرت المصرية هداية ملاك المصنفة رقم 11 عالميًا في لعبة التايكوندو، أمام البريطانية لورين ويليامز بنتيجة 12-13 في إطار مباريات ربع النهائي لوزن 67 كجم بأولمبياد طوكيو.

وتأهلت هداية للدور ربع النهائي بعد تفوقها على الفرنسية ماجدة هنين المصنفة السادسة عالميًا، بنتيجة 11-10.

وفي حالة فوز البريطانية لورين في مباراة نصف النهائي، سيصبح أمام هداية فرصة أخرى للمنافسة على الميدالية البرونزية.

ومن المقرر أن تلتقي لورين مع الإيفوارية روث جباجبي في تمام التاسعة والنصف صباح اليوم الاثنين.