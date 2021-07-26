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"المفاجآت مستمرة".. محمد حمزة يُطيح ببطل إيطاليا ويتأهل لربع نهائي سلاح الشيش

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

واصل المصري، محمد حمزة تقديم أداء مميز ومفاجآت كبيرة في منافسات "سلاح الشيش" بدورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020".

ونجح محمد حمزة في مواصلة مشواره والتأهل لربع نهائي "سلاح الشيش".

واستطاع محمد حمزة في العودة وتحقيق انتصار "تاريخي" على الإيطالي الشهير أندريا كاسارا بنتيجة 15-13.

ومن المقرر أن يواجه محمد حمزة في ربع النهائي، بطل جمهورية التشيك.

وسبق وفجر محمد حمزة مفاجأة مدوية بتفوقه على البريطاني ماركوس ميبستيد المصنف رقم 11 عالميًا ووصيف بطولة العالم 2019، بنتيجة 15-13، في دور الـ32.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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