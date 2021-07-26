"أملاً في ميدالية".. سيف عيسى لنصف نهائي التايكوندو في الأولمبياد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

واصل سيف عيسى تألقه في منافسات "التايكوندو" بدورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"، وأصبح في الوقت الحالي ينافس بشكل حقيقي على "ميدالية أولمبية".

ونجح سيف عيسى في التأهل لنصف نهائي "التايكوندو" وزن 80 كجم.

وتفوق سيف عيسى على الإيطالي أليسو سيمون بنتيجة 6-5 في مواجهة دور ربع نهائي المنافسات.

وكان سيف عيسى قد حقق فوزًا كاسحًا على حساب الأسترالي جاك مارتون، بنتيجة 11-1 في إطار مباريات دور الـ16.

ومن المقرر أن يلعب سيف مباراة نصف النهائي في الساعة الـ9.15 صباح اليوم الإثنين.