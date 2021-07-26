ترتيب مجموعة مصر في كرة اليد باولمبياد طوكيو 2020..الدنمارك تمنع الانتقام وتنفرد بالصدارة

تعرف على جدول ترتيب مجموعة مصر في كرة اليد بـ اولمبياد طوكيو 2020 بعد انتهاء الجولة الثانية التي أقيمت في ساعة مُبكرة من صباح اليوم الاثنين الموافق 26 يوليو 2021، وشهدت سقوط مصر في فخ الخسارة أمام الدنمارك بنتيجة 31-27.

وتسبب التراجع البدني والذهني للمنتخب المصري خلال الشوط الثاني في ريمونتادا دنماركية غريبة بالنسبة لمَن تابعوا مستوى الفريقين خلال الشوط الأول، حيث بدأ منتخب مصر بداية نارية في مواجهته لحامل لقب كأس العالم، وتمكن من التقدم في النتيجة بفارق هدف على مدار الـ 15 دقيقة الأولى، حتى بدأ منتخب الدنمارك يعود بعض الشيء إلى أجواء اللقاء بتعديل النتيجة على فترات متقطعة.

وبفضل تألق الثنائي يحيى خالد وأحمد هشام دودو، واصل المنتخب المصري على نفس النسق، واستطاع انهاء الشوط الأول متقدمًا على الدنمارك بنتيجة 15 مقابل 14.

لكن مع بداية الشوط الثاني انقلبت المباراة رأسًا على عقب بسبب كثرة الايقافات التي تعرض لها لاعبو المنتخب المصري، لينجح الفريق الدنماركي في تعديل النتيجة وانهاء المباراة لصالحه بـ 31 هدفًا مقابل 27، ما أبقاه على صدارة المجموعة.

بهذه النتيجة رفعت الدنمارك رصيدها لـ 4 نقاط في المركز الأول مع فرق 22 هدفًا، بينما ستتراجع مصر إلى المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثانية إذا ما حققت السويد الفوز على اليابان بفارق هدف أو أكثر، وربما تتراجع أيضًا إلى المركز الرابع في حالة تمكن البحرين من الفوز على البرتغال بفارق هدف أو أكثر.

ترتيب مجموعة مصر في كرة اليد باولمبياد طوكيو 2020

1- الدنمارك: 4 نقاط – له 79 – عليه 57 – الفرق 22

2- مصر: 2 نقاط – له 64 – عليه 63 – الفرق 1

3- السويد: 2 نقاط – له 32 – عليه 31 – الفرق 1 (لعبت مباراة أقل)

4- البحرين: 0 نقاط – له 31 – عليه 32 – الفرق -1 (لعبت مباراة أقل)

5- البرتغال: 0 نقاط – له 31 – عليه 37 – الفرق -6 (لعبت مباراة أقل)

6- اليابان: 0 نقاط – له 30 – عليه 47 – الفرق -17 (لعبت مباراة أقل)

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