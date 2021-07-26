نتيجة مباراة مصر والدنمارك في منافسات كرة اليد بـ اولمبياد طوكيو 2020..ريمونتادا دنماركية!

تعرف على نتيجة قمة مباريات اليوم في منافسات كرة اليد بـ اولمبياد طوكيو 2020 بين مصر والدنمارك، والتي أقيمت على الصالة المغطاه لملعب يويو غي ناسيونال ستاديوم بالعاصمة اليابانية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين 26 يوليو.

عاود منتخب مصر سقوطه أمام منتخب الدنمارك للمرة الثانية هذا العام، فبعد توديعه من ربع نهائي كأس العالم الذي استضافته القاهرة مطلع عام 2021، خسر اليوم بنتيجة 31-27 في الجولة الثانية من نهائيات كرة اليد بدورة الألعاب الأولمبية في اليابان.

وتسبب التراجع البدني والذهني للمنتخب المصري بالتزامن مع تألق الحارس لاندين خلال الشوط الثاني في ريمونتادا دنماركية غريبة بالنسبة لمَن تابعوا مستوى الفريقين خلال الشوط الأول.

وبدأ منتخب مصر بداية نارية في مواجهته لحامل لقب كأس العالم عندما تقدم في النتيجة بفارق هدف على مدار الـ 15 دقيقة الأولى، حتى بدأ منتخب الدنمارك يعود بعض الشيء إلى أجواء اللقاء بتعديل النتيجة على فترات متقطعة.

وبفضل تألق الثنائي يحيى خالد وأحمد هشام دودو، واصل المنتخب المصري على نفس النسق، واستطاع انهاء الشوط الأول متقدمًا على الدنمارك بنتيجة 15 مقابل 14.

لكن مع بداية الشوط الثاني انقلبت المباراة رأسًا على عقب بسبب كثرة الايقافات التي تعرض لها لاعبو المنتخب المصري، لينجح الفريق الدنماركي في تعديل النتيجة وانهاء المباراة لصالحه بـ 31 هدفًا مقابل 27، ما أبقاه على صدارة المجموعة.

وانطلقت مباراة مصر والدنمارك ضمن المجموعة الثانية بدورة الالعاب الأولمبية عند الساعة 7:15 صباحًا بتوقيت القاهرة، 8:15 صباحًا بتوقيت السعودية، 5:15 صباحًا بتوقيت جرينيتش.

ونقلت هذه المباراة على الناقل الحصري للأولمبياد «بي إن سبورتس 4 القطرية + بي إن سبورتس اكسترا 1 المفتوحة على نايل سات».

وسعى رفاق محمد الطيار في مباراة اليوم للثأر من هزيمتهم المؤلمة أمام الدنمارك في كأس العالم، عندما تم تمديدها إلى أشواط إضافية ثم رميات حرة.

وأظهر المنتخب المصري عزمه الكبير على تقديم مستوى متميز في هذه الدورة خلال مباراة الافتتاح حين هزم نظيره البرتغالي بنتيجة 37-31، ليتصدر بشكل مؤقت بفارق 5 أهداف عن منتخب السويد الثاني.

لكن منتخب الدنمارك بعد ساعات قليلة اعتلى صدارة المجموعة الثانية بفضل تسجيله 47 هدفًا أمام اليابان التي اكتفت بتسجيل 30 هدفًا فقط، وبعد يومين من تلك المباراة عاد الدنماركيون ليؤكدوا جدارتهم وأحقيتهم في الصدارة بعد الفوز أحد شركائهم السابقين في الصدارة “مصر”.