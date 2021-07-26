أنشيلوتي يخسر أول نزال في مهمته الجديدة مع ريال مدريد

المنامة - ياسر ابراهيم - استهل المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي عودته إلى ريال مدريد الإسباني بالخسارة في مباراته اليوم الأحد أمام رينجرز الأسكتلندي 1-2 في غلاسكو ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد.



وعاد أنشيلوتي في الأول من حزيران/ يونيو لاستلام مهمة تدريب النادي الملكي لثلاثة أعوام خلفا للفرنسي زين الدين زيدان الذي استقال من منصبه مجددا، لكن هذه المرة على خلفية موسم خال تماما من الألقاب إن كان محليا أو قاريا، خلافا للمرة الأولى عام 2018 حين استقال بعد أيام معدودة على قيادة ريال إلى لقبه الثالث توالياً في دوري الأبطال.



وبعد خوضه مباراتين "تمرينيتين" في الـ11 والـ18 الحالي ضد فوينلابرادا (3-1) ورايو فايكانو (1-1)، سافر الريال إلى غلاسكو لمواجهة عملاقها رينجرز بتشكيلة رديفة إلى حد كبير غاب عنها غالبية الركائز الأساسية ومع الظهير البرازيلي مارسيلو حاملاً شارة القيادة بعد رحيل سيرخيو راموس إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.



وبدأ ريال اللقاء بأفضل طريقة بعدما افتتح التسجيل في الدقيقة الثامنة عبر البرازيلي رودريغو، إلا أن المضيف الأسكتلندي قلب الطاولة في الشوط الثاني بهدفي الزامبي فاشين ساكالا (55) والسويسري سيدريك إيتن (77)، مستفيداً من النقص العددي في صفوف نادي العاصمة الإسبانية نتيجة طرد ناتشو في ربع الساعة الأخير.



ويخوض المدرب الإيطالي البالغ 61 عاما الذي سبق له الإشراف على ريال بين 2013 و2015 حين قاده إلى ثلاثية دوري الأبطال والكأس السوبر الأوروبية وكأس العالم للأندية عام 2014، مباراته التالية في منصبه الجديد-القديم ضد فريقه السابق ميلان في الثامن من آب/ أغسطس قبل بدء مشوار الدوري الإسباني في الـ14 منه ضد ديبورتيفو ألافيس في ملعب الأخير.

