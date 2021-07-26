منتخب مصر لكرة اليد يفشل في الثأر ويخسر أمام الدنمارك في أولمبياد طوكيو

الشارقة - اميمة ياسر -

خسر المنتخب المصري رجال لكرة اليد، أمام نظيره الدنماركي، بنتيجة 32 - 28، في ثاني مبارياته بدورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020".

ودخل المنتخب الوطني المباراة بأفضلية كبيرة، ووصل الفارق لصالح المنتخب الوطني لثلاثة أهداف، رغم النقص العددي في أول خمس دقائق لاستبعاد يحيى خالد لمدة دقيقتين.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الفراعنة على الدنمارك بنتيجة 15 - 14.

وفي الشوط الثاني، استفاق المنتخب الدنماركي حيث دخل بقوة كبيرة ليتمكن من إدراك التعادل والتقدم.

وشهدت الربع ساعة الأخيرة من المباراة انهيار تام للمنتخب الوطني لرة اليد، ونجح الدنماركيون في توسيع الفارق لخمسة أهداف وحسم المباراة قبل دقائق من نهايتها، لينتهي اللقاء بنتيجة 32 - 27 للدنمارك.

وكان منتخب مصر لليد قد نجح في تحقيق الفوز في أولى مواجهاته يوم السبت الماضي على البرتغال بنتيجة 37 / 31 ، قبل أن يحصل على راحة من المباريات أمس الأحد.

ويخوض منتخب مصر لكرة اليد المباراة الثالثة أمام منتخب اليابان يوم الأربعاء المقبل، وتقام في تمام الساعة 7:15 صباحاً بتوقيت القاهرة.

وتقام المباراة الرابعة أمام السويد يوم الجمعة في تمام الساعة 9:15 صباحاً بتوقيت القاهرة، أما المباراة الخامسة أمام منتخب البحرين يوم 1 أغسطس الساعة 4:00 صباحا بتوقيت القاهرة.