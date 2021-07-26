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يوم رائع للمصريين.. الثنائي المصري علاء أبو القاسم ومحمد حمزة إلى ربع نهائي منافسات سلاح الشيش في أولمبياد طوكيو

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الشارقة - اميمة ياسر -    

واصل الثنائي المصري علاء الدين أبوالقاسم ومحمد حمزة انتصاراتهما في منافسات سلاح الشيش بدورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020".

وتمكن أبوالقاسم من الفوز على الروسي فلاديسلاف مايلنكوف بنتيجة 15-12 في مباراة دور الـ16.

وكان فاز علاء الدين أبو القاسم قد فاز على الألماني بنجامين كليبرينك بنتيجة 15-11، في إطار مواجهات دور الـ32 من منافسات سلاح الشيش.

كما واصل المصري محمد حمزة تألقه في منافسات سلاح الشيش حيث تأهل إلى الدور ربع النهائي.

ونجح حمزة في تحويل تأخره من 6-12 أمام اللاعب الإيطالي أندريا كاسارا بطل العالم إلي 15/13 في منافسات دور ثمن نهائي سلاح الشيش فردي رجال بالأولمبياد.

وكان حمزة قد تأهل إلى دور ثمن نهائي سلاح الشيش فردي رجال، بعدما أطاح بالبريطانى ماركوس ميبستيد 15/ 13 في دور الـ32.

في المقابل، ودع محمد حسن منافسات سلاح الشيش بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، بعد الخسارة أمام الإيطالي دانييل جاروزو (صاحب ذهبية ريو 2016) من دور الـ32 بنتيجة 15-6.

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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