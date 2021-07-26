طوكيو 2020.. المصري محمد حمزة يفجر مفاجأة ويتأهل إلى دور الـ 16 في الشيش

الشارقة - اميمة ياسر -

فجر المصري محمد حمزة مفاجأة كبيرة بعد فوزه على البريطاني ماركوس ميبستيد، المصنف رقم 11 عالميًا ووصيف بطولة العالم 2019، بنتيجة 15-13، في إطار منافسات دور الـ32 من منافسات سلاح الشيش بدورة الألعاب الأولمبية المقامة حالياً في اليابان "طوكيو 2020".

وكانت الجولة الأولى من المباراة قد انتهت بالتعادل بنتيجة 3-3، قبل أن تنتهي الثانية بالتعادل أيضًا بنتيجة 8-8، إلا أن المصري نجح في حسم اللقاء في الجولة الثالثة.

وبهذا الفوز، يتأهل المصري محمد حمزة إلى دور الـ16 من منافسات سلاح الشيش في أولمبياد طوكيو، ليلحق بعلاء الدين أبو القاسم الذي حسم تأهله في وقت سابق من اليوم الإثنين.

وينتظر محمد حمزة الفائز من بين الكندي إيلي شينكل والإيطالي أندريا كاسارا لملاقاته في دور الـ16 من البطولة، في مواجهة ستقام في تمام الساعة 7:55 من اليوم الإثنين، بتوقيت القاهرة.