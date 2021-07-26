طوكيو 2020.. المصري علاء الدين أبو القاسم يتأهل إلى دور الـ 16 في سلاح الشيش

الشارقة - اميمة ياسر -

حقق المصري علاء الدين أبو القاسم الفوز على الألماني بنجامين كليبرينك بنتيجة 15-11، في المباراة التي أقيمت بينهما صباح اليوم الإثنين، في إطار مواجهات دور الـ32 من منافسات سلاح الشيش في دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020".

وكانت الفترة الأولى قد انتهت بتفوق أبو القاسم بنتيجة 7-1، قبل أن يحسم اللقاء بالتفوق في الفترة الثانية بنتيجة 15-11.

وسيواجه أبو القاسم، المصنف 16 عالميًا، في دور الـ16 من المنافسات، الروسي فلاديسلاف مايلنكوف، المصنف 33 عالميًا، في تمام الساعة 7:25 من اليوم الإثنين بتوقيت القاهرة.

وكان مايلنكوف قد تأهل إلى دور الـ16 بالأولمبياد بعدما تفوق على الأمريكي ألكسندر ماسيالاس المتوج ببطولة العالم 2019 في سلاح الشيش، ووصيف أولمبياد ريو دي جانيرو 2016.