طوكيو 2020.. هداية ملاك تفوز وتتأهل إلى دور الثمانية في التايكوندو

الشارقة - اميمة ياسر -

نجحت المصرية هداية ملاك، المصنفة رقم 11 عالميًا في لعبة التايكوندو، في الفوز على الفرنسية ماجدة هنين المصنفة السادسة عالميًا، بنتيجة 11-10، في إطار مباريات دور الـ16 لوزن 67 كجم بأولمبياد طوكيو.

وتمكنت هداية من التفوق على الفرنسية في الجولة الأولى بنتيجة 3-0، قبل أن تواصل التقدم في الثانية بنتيجة 9-6، قبل أن تحسم الانتصار في الجولة الثالثة بنتيجة 11-10.

وبهذا الفوز، تتأهل هداية ملاك إلى دور الثمانية من الأولمبياد لتواجه البريطانية لورين وليامز المصنفة الثالثة عالميًا، وذلك بعد تغلبها على التونجية ماليا باسيكا المصنفة 14 على العالم.

ومن المقرر أن تقام مباراة دور الثمانية لهداية ملاك في تمام الثامنة والنصف من صباح اليوم، الإثنين بتوقيت القاهرة.