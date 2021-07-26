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مصر في الأولمبياد.. عمر عصر يتأهل لدور الـ32 في تنس الطاولة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

حقق المصري عمر عصر فوزًا صعبًا على الأوكراني لي كوو بنتيجة 4-3، في المباراة التي جمعت بينهما بالدور التمهيدي الثاني لتنس الطاولة في أولمبياد طوكيو 2020.

وتفوق عمر عصر بثلاثة أشواط نظيفة بنتيجة 15-13، 11-6 و11-4، قبل أن يعود الأوكراني بالانتصار في الأشواط الثلاثة الثالثة بنتيجة 11-6، 11-8 و11-9.

ولجأ اللاعبان للشوط السابع الحاسم لتحديد الفائز من بينهما، والذي حسمه عمر عصر لصالحه بنتيجة 11-4، ليظفر بالفوز والتأهل إلى دور الـ32 من المنافسات.

ومن المقرر أن يلتقي عمر عصر مع السويدي ماتياس فالك في مباراة دور الـ32، والتي ستقام غدًا، الثلاثاء.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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