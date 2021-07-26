مصر في الأولمبياد.. هداية ملاك تنتصر وتتأهل لربع نهائي التايكوندو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

فازت المصرية هداية ملاك المصنفة رقم 11 عالميًا في لعبة التايكوندو، على الفرنسية ماجدة هنين المصنفة السادسة عالميًا، بنتيجة 11-10، في إطار مباريات دور الـ16 لوزن 67 كجم بأولمبياد طوكيو.

وتفوقت هداية ملاك في الجولة الأولى بنتيجة 3-0، قبل أن تواصل التقدم في الثانية بنتيجة 9-6، لتحسم الانتصار في الجولة الثالثة بنتيجة 11-10.

وجاء فوز هداية ملاك ليصعد بها إلى دور الثمانية من الأولمبياد لتنتظر الفائزة من بين البريطانية لاورين وليامز المصنفة الثالثة عالميًا، والتونجية ماليا باسيكا المصنفة 14 على العالم.

ومن المقرر أن تقام مباراة دور الثمانية لهداية ملاك في تمام الثامنة والنصف من صباح اليوم، الإثنين -بتوقيت القاهرة-.